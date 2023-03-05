حورية فرغلي: رانيا محمود ياسين تطمئن علي باستمرار.. وحالتي النفسية أفضل

طمأنت الفنانة حورية فرغلي الجمهور على حالتها الصحية، قائلة إنها بصحة جيدة ونفسية أفضل من السنوات الـ 7 الماضية بعد نجاح العمليات الجراحية التي أجرتها في أنفها، قائلة: «من عامين كنت أرغب في الموت، كان هناك تفشي لفيروس كورونا والطبيب المعالج في الولايات المتحدة الأمريكية والسفارة مغلقة والطيران متوقف بسبب الفيروس».

وكشفت حورية فرغلي، أنها كانت تعيش فترة صعبة قبل إجراء العمليات، وذلك خلال ظهورها في برنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري، «بسبب أنفي لم أستطع النظر في المرآة، ولا أتذوق الطعام أو الشم، بالنسبة لي لم يكن هناك فارق بين الموت والحياة، ولكن الحمدالله بعد إجراء العملية أصبحت أفضل».

وقالت إن الفنانة رانيا محمود ياسين تطمئن عليها باستمرار«بالرغم أننا مدخلناش بيوت بعض إلا مرات محدودة ولكن بينا تليفونات يومية، مدام صفية العمري والفنان الكبير رشوان توفيق نتحدث بشكل دوري حيث تجمعنا صلة قرابة فجدتي شقيقة والدته، بالإضافة إلى الفنانة نبيلة عبيد».

حورية فرغلي عن أزمتها: «جالي اكتئاب وكنت في دوامة سودا»

حورية فرغلي أجريت 27 عملية جراحية.. ويتبقى لي عملية واحدة صغيرة

وقالت حورية فرغلي إن يتبقى لها عملية جراحية واحدة في الأنف، وهي عملية بسيطة لتكون فيها فتحات الأنف بنفس المقاس، ويمكن إجرائها في أي وقت، «خضعت لـ 27 عملية في 8 سنوات، وأنا في حاجة إلى فترة من الراحة من العمليات».

وأكدت الفنانة المصرية أن طريقة تفكيرها تغيرت في الفترة الأخيرة، فبعد تتويجها ملكة جمال كانت مهتمة بأدق التفاصيل المتعلقة بمظهرها، ولكن اكتشفت بعد ذلك أن الجمال هو أمر نسبي: «أخدت ثقة في نفسي وأشكرالله على وضعي الحالي، وسعيدة بنفسي وأقول لمن لديه مشكلة مع شكلي يستطيع النظر في مكان آخر».