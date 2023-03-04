حورية فرغلي: «خضعت لـ27 جراحة في 8 سنوات.. وبحمد ربنا»

أكدت الفنانة حورية فرغلي، أن حالتها الصحية أصبحت أفضل بكثير مما كان عليه الوضع منذ 7 سنوات، قائلة: «من سنتين كنت عاوزة أموت، مكنتش عارفة أبص في المرآة ولا أشم ولا أعمل أي حاجة، لكن الحمد لله بقيت أحسن».

حورية فرغلي: خضعت لـ27 جراحة

وأضافت «فرغلي» خلال حوارها ببرنامج «مساء dmc»، على قناة dmc، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أنّها خضعت لـ27 جراحة في 8 سنوات: «أخدت ثقة غريبة وبقيت أحمد ربنا على أي حاجة، ومبسوطة بنفسي جدا».

وتابعت: «الحمد لله على شكلي وأنفي وأي حاجة ربنا عملها فيّ، والإنسان اللي هرتبط به هيحبني بكل طريقتي وحياتي، في الفترة الماضية حاولت أتقرب من ربنا وأصلي وأقرأ قرآن، لكن كنت حاسة إن في حاجة مش طبيعية وكنت حاسة إني في منطقة سوداء، حسيت إني جالي اكتئاب».