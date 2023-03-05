كيف دعمت الدولة مواطنيها بعد زيادة أسعار النفط عالميا؟.. تفاصيل

أجاب تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على التساؤل الخاص بـ«كيف دعمت الدولة مواطنيها بعد زيادة أسعار النفط عالميا»، موضحا أنّ تتبع حركة أسعار النفط عالميًا خلال عام 2022، بعد بلوغها أعلى المستويات عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية، والقرارات التي اتخذتها لجنة التسعير النقدي محليًا في العام ذاته، أظهر أهمية التحركات التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف عدم تمرير زيادة أسعار المواد البترولية إلى المواطنين.

وأضاف في منشور على الصفحة الرسمية للمركز على فيس بوك، أنّه في أكتوبر 2022، قررت لجنة التسعير النقدي للمواد البترولية عدم زيادة أسعار البنزين والسولار، بما سمح بتداولها وفق أسعار ثابتة منذ يوليو 2022 وحتى مارس 2023، وذلك رغم الزيادات العالمية اليومية في أسعار النفط، مع زيادة الدعم الموجه للمواد البترولية في موازنة 2022-2023، لتمويل فارق سعر تثبيت الأسعار للمواطنين.

تدخلات نقدية عاجلة لحماية الفئات الأكثر تضررًا

صاحب ذلك، القيام بتدخلات نقدية عاجلة كل 3 أشهر على مدار 2022 لحماية الفئات الأكثر تضررًا، ففي مارس 2022، تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار العلاوات السنوية لأول مرة قبل موعدها المحدد في يوليو من كل عام، وهو الأمر نفسه الذي تكرر في مارس 2023.

وفي يوليو 2022، قامت الدولة بتدخلات مماثلة لزيادة أعداد المستفيدين من «تكافل وكرامة» وصرف مساعدات على البطاقات التموينية، وفي أكتوبر 2022، رفعت الدولة الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية إلى 3000 جنيه، مع صرف علاوات استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة لصالح أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة، وذلك قبل رفع الحد الأدنى للأجور، للمرة الثالثة خلال عام واحد، إلى 3500 جنيه، وذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول قرية على مستوى الجمهورية تشهد تنفيذ كامل خدمات ومشروعات البنية التحتية ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، الخميس الماضي.

كيف دعمت الدولة مواطنيها بعد زيادة أسعار النفط عالميا؟

1- متوسط سعر برميل النفط 94 دولارا بعد الأزمة الأوكرانية.

2- تقدير الدولة لسعر برميل النفط 60 دولارا قبل الأزمة الأوكرانية.

3- أسعار النفط تبلغ ذروتها يونيو 2022 بقيمة 122 دولارا كأعلى مستوى بعد الأزمة الأوكرانية.

4- كل دولار واحد إضافي يكلف الدولة 4 مليارات جنيه كزيادة في مخصصات المواد البترولية.

5- مخصصات الموازنة للمواد البترولية كزيادة الدعم من 18 إلى 28 مليار جنيه في يونيو 222.

6- قرار الدولة بشأن البنزين والسولار وهو تثبيت الأسعار منذ يوليو 2022 وحتى مارس 2023.

7- رفع الحد الأدنى للأجور بعد الأزمة الأوكرانية 3 مرات ليصل إلى 2700 ثم 3000 ثم 3500 جنيه.

8- تدخلات الحماية الاجتماعية هي 4 مرات لزيادة المعاشات والتموين وتكافل وكرامة.