رسالة هاتفية بالسلع المصروفة لحاملي البطاقات التموينية بجميع المحافظات

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من غد الأحد، إرسال رسائل هاتفية للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية في جميع محافظات الجمهورية، تتضمن تفاصيل السلع المنصرفة للأسرة صاحبة البطاقة من منفذ البقال التابع لها.

بيان المنصرف من السلع التموينية على الهاتف المحمول

وقالت مصادر في وزارة التموين، إن أصحاب البطاقات التموينية على مستوى محافظات الجمهورية، وعدها 23 مليون بطاقة تموين، سيتسلمون بداية من شهر يناير 2023 بيانًا بالمنصرف من السلع لهم عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول المسجل على البطاقة التموينية باسم رب الأسرة، وذلك من أجل إعلام صاحب البطاقة بما تم صرفه من السلع المصروفة له والمتبقية من منفذ البقال.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ شهر نوفمبر الماضي، تجرية إرسال بيان المنصرف من السلع لأصحاب بطاقات التموين في محافظتي الأقصر، وبورسعيد، ومع بداية شهر ديسمبر الجاري نفذت الوزارة تجربة إرسال بيان المنصرف من السلع في 6 محافظات، هي الشرقية، والمنوفية، والإسماعيلية، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وتعممها الوزارة على مستوى جميع المحافظات بدءا من يناير 2023.

صرف السلع التموينية

وتستعد منافذ البقالين لصرف الحصص التموينية الشهرية عن حصص شهر يناير لأصحاب البطاقات بدءا من غد الأحد، وطوال أيام الشهر.