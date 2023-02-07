«التضامن»: 68%؜ من برامج الحماية الاجتماعية موجهة للمناطق الريفية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية ترتكز على تحقيق العدالة، مشيرة إلى أن الوزارة استخدمت خرائط الفقر التي قام بإعدادها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما قامت من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بتحليل البيانات، حيث توجه نحو 68% من برامج الحماية الاجتماعية للمناطق الريفية حيث يتواجد الفقر، ويحصل 74% من النساء عليها، مشيرة إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» من البرامج الشابة، خاصة أن 45% من المستفيدين أقل من 24 عامًا، والأقل من 18 عامًا يمثلون 36%.

60 % من مستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة» كانوا يعانون من الأمية

وأضافت أن نحو 60% من مستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة» كانوا يعانون من الأمية، وعملت الوزارة على تقليل تلك النسبة وبالفعل نجحت في ذلك، مشيرة إلى أن هناك علاقة طردية بين انتشار الفقر وحجم الأسرة، لذلك قمنا بربط الدعم بحجم الأسرة، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي تغذي الوزارات المختلفة بكافة البيانات كي تشمل أسر «تكافل وكرامة»، بالتأمين الصحي الشامل، وكذلك للتأكد من تطبيق مشروطية الصحة والتعليم للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط.

جاء ذلك أثناء مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في مؤتمر إطلاق تقرير البنك الدولي «تحقيق المكاسب الديموجرافية في مصر.. الاختيار وليس المصير»، وذلك على هامش زيارة مامتا مورثي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية إلى القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

توعية الأسر بالاكتفاء بطفلين لكل أسرة

وأفادت التضامن أن بعض الأسر ليس لديها الوعي الكافي، لذلك شرعت الوزارة في تنفيذ برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، الذي يعمل على تصحيح وتصويب الأفكار والمفاهيم والمعتقدات الخاطئة والمغلوطة الشائعة في المجتمع، كما تتيح الوزارة الحصول على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ولديها برنامج 2 كفاية الذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وهناك تنسيق كامل مع الجمعيات التي تعمل على الأرض من أجل توعية الأسر بالاكتفاء بطفلين لكل أسرة.

وأشارت إلى أن الوزارة تتوسع في حضانات الأطفال لكي تمنح السيدات فرصة العمل لأنه كلما خرجت المرأة لسوق العمل كلما ساعد ذلك في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسرة.