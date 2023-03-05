انحراف قطار عن مساره في أوهايو.. وفرق الطوارئ تتدخل

أعلنت قناة «فوكس نيوز»، خروج قطارٍ عن مساره في مقاطعة كلارك بولاية أوهايو، وبحسب عمدة مقاطعة كلارك، استجاب موظفو الطوارئ وأطقم المواد الخطرة لانحراف القطار عن مساره على طريق 41 بالولاية مع وبوابة بوليفارد بالقرب من أرض معارض مقاطعة كلارك في حوالي الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي.

إغلاق الطرق القريبة من موقع الحادث

ومن غير المعروف ما إذا كان قطار أوهايو كان يحمل أي شحنة وقت خروجه عن طريقه، وأكد مكتب عمدة مقاطعة كلارك، أن القطار لم يكن قطار ركاب، كما طلبت وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة كلارك من السكان على مسافة 1000 قدم من خروج القطار عن مساره عدم الاقتراب من مكان الحادث بدافع الحذر الشديد، وفقًا لما جاء في منشور على صفحة حكومة مقاطعة كلارك على «فيس بوك».

وأكدت دورية الطرق السريعة الحكومية أنّ الطرق مغلقة حول موقع الخروج عن المسار، بينما حث المسؤولون السكان على البحث عن طرق بديلة.

الحادث الثاني خلال شهر

يأتي خروج القطار عن القضبان بعد شهر واحد فقط من خروج قطار نورفولك الجنوبي الذي كان يضم 50 عربة قطار، 10 منها تحمل مادة كلوريد الفينيل، عن مساره في أوهايو، في 3 فبراير الماضي، حيث إرسال التربة الملوثة من الموقع حول حطام القطار إلى محرقة قريبة لها تاريخ من تلويث الهواء النظيف، ما يثير مخاوف من إعادة توزيع المواد الكيميائية التي يتم إزالتها من الأرض في جميع أنحاء المنطقة، وانتقدت كيلا بينيت ، المسؤولة السابقة في وكالة حماية البيئة (EPA)، وأحد الدعاة والنشطاء في مجال الصحة العامة، المسؤولين الحكوميين والفيدراليين بسبب اتخاذهم هذا القرار.