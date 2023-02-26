تفاصيل خروج قطار عن مساره بالولايات المتحدة

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، صباح أمس السبت، حادث خروج قطار بضائع عن مساره، في «ليكسينجتون» بولاية «نورث كارولينا» جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وكشفت وسائل إعلام امريكية عن تفاصيل الحادث الذي تسبب في توقف عدة قطارات.

ونقلت «فوكس نيوز ديجيتال» عن متحدث باسم شركة «نورفولك الجنوبية»، التابع لها القطار، قوله إن من بين عربات القطار البالغ عددها 132، خرجت واحدة عن مسارها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«نورفولك الجنوبية»: عدم وجود تقارير عن حالة خطرة

وأضاف المتحدث باسم «نورفولك الجنوبية»، أن لا شيء يدعو السكان في المنطقة للقلق، مؤكدا عدم وجود تقارير عن حالة خطرة أو خطر على الجمهور.

وفي 3 فبراير الجاري، نشب حريق هائل على إثر خروج قطار مكون من 50 عربة، يحمل مادة «كلوريد الفاينيل» الكيميائية عن مساره في في قرية «شرق فلسطين بـ«أوهايو» قرب الحدود مع ولاية بنسلفانيا.

أوامر بإخلاء نحو 2000 ساكن من قرية «شرق فلسطين»

وأصدرت السلطات الأمريكية أوامر لنحو 2000 ساكن، بإخلاء منازلهم، فيما قدرت إدارة الموارد الطبيعية في أوهايو، تأثير الملوثات على أكثر من 11.2 كيلومتر من الجداول وقتلت نحو 3500 سمكة، معظمها صغيرة،وفقا ما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».

ترامب وجو بايدن

واشتكى سكان المنطقة على إثر الحادث من نفوق الماشية والأسماك في الجداول، فيما واجهت إدارة الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن بعض الانتقادات لعدم زيارة شرق فلسطين بعد حادث خروج القطار عن مساره.

من جانبها، اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أثناء زيارة إلى قرية «شرق فلسطين» يوم الأربعاء الماضي، بايدن، باللامبالاة.