مصرع طفل وإصابة آخر دهسهما قطار شحن في ألمانيا.. «صور»

شهدت ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، حادثا مأساويا غرب البلاد، تسبب في مصرع طفل صدمه قطار شحن وسحبه على خط للسكك الحديدية لعدة مئات من الأمتار.

ولقي طفل مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة، مساء أمس، بعد أن صدمهما قطار شحن وسحبهما على خط للسكك الحديدية لعدة مئات من الأمتار، في بلدة «ريكلينجهاوزن» الواقعة غرب ألمانيا.

وأشارت وسائل إعلام ألمانية من بينها صحيفة «بيلد»، إلى أن قطار شحن صدم الضحيتين، بين محطتين، فيما نشرت السلطات نحو 35 من رجال الإطفاء والإنقاذ في موقع الحادث، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الضحية.. طفل 10 سنوات

وقالت الشرطة الألمانية، إن طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، أصيب بجروح أدت إلى وفاته، مضيفة إن الآخر «9 سنوات» أصيب بجروح خطيرة ونُقل إلى المستشفى، وأوضح متحدث باسم الشرطة الألمانية، في وقت مبكر من اليوم، أنه لا يوجد دليل حاليًا على وجود طفل ثالث، فيما تبحث فرق الإنقاذ عن ضحايا على خط السكك الحديدية بطائرات دون طيار «مسيرات».

استخدام طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا تصوير حراري

وأوضح متحدث باسم إدارة الإطفاء، أن السلطات استخدمت طائرة بدون طيار «مسيرة» مزودة بكاميرا تصوير حراري بسبب الظلام واتساع رقعة البحث.

بدوره، تواجد وزير الداخلية الألماني بولاية «شمال الراين-وستفاليا» هيربيرت ريول في مكان الحادث، وقال: «إنه أمر مروع. أطفال وقطارات وفي مثل هذه السن المبكرة ما حدث هنا مروع»، وأوضح ريول:«لا يسع المرء إلا أن يأمل أن يتمتع الوالدان بالقوة للتغلب على هذه المحنة الكبيرة».