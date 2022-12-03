أمسية شعرية بمشاركة الفائزين في مسابقة لجنة الشعر بـ«الأعلى للثقافة» الاثنين

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي؛ والكاتب محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، ينظم المجلس الأعلى للثقافة أمسية شعرية بمشاركة الشعراء الفائزين في المسابقة في فرعيها الفصحى والعامية، وذلك في تمام السابعة مساء الإثنين 5 ديسمبر بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الأمسية: الشاعر أحمد فضل شبلول عضو اللجنة، وتبدأ الأمسية بكلمة الشاعر أحمد سويلم مقرر لجنة الشعر ورئيس لجنة تحكيم المسابقة؛ وكلمة الشاعر مسعود شومان عضو لجنة الشعر، يعقبها مشاركات للشعراء الفائزين في المسابقة.

وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى قد اعلن أسماء الفائزين في مسابقة ديوان شعر الفصحى والعامية التي نظمتها لجنة الشعر بالمجلس برئاسة الشاعر أحمد سويلم مقرر لجنة الشعر يوم الخميس السابق وهى كالتالي:-

تقدم للمسابقة واحد وستون متسابقا؛ وانتهت لجنة التحكيم إلى حصول الشعراء التالية أسمائهم على جوائز المسابقة لهذا العام؛ وهم على النحو التالي:

أولا: الفائزون في فرع ديوان شعر الفصحى:

- الجائزة الأولى وقيمتها 10000 جنيه وحصل عليها الشاعر أحمد جمال مدني عن ديوان (قبعة المهرج)

- الجائزة الثانية وقيمتها 7000 جنيه وحصل عليها الشاعر عمرو أحمد حسن عبد الحميد البطا عن ديوان (متون مؤقتة)

- الجائزة الثالثة وقيمتها 5000 جنيه وحصلت عليها الشاعرة ياسمين صلاح عبد الرحيم حسين عن ديوان (سبعة أقوال لحق واحد)

ثانيا: جوائز ديوان شعر العامية

- الجائزة الأولى وقيمتها 10000 جنيه وحصل عليها الشاعر علي محمد أبو المجد محمد عن ديوان (رقص من غير مغنى)

- الجائزة الثانية (قيمتها 7000جنيه ) وحصلت عليها الشاعرة منى رؤوف محمد رمضان النادي عن ديوان (رمادي صريح)

- الجائزة الثالثة وقيمتها 5000 جنيه وحصل عليها الشاعر أحمد مجدي أحمد أبو حسين عن ديوان (فن بسبع أرواح)