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ضبط متهم بالنصب والاحتيال على مواطنين في القاهرة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:04 م | الأحد 05 مارس 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من عدد من المواطنين، مقيمين بدائرة القسم، بتضررهم من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، اتهموه بأنّه أوهمهم بأنّه وسيط لإحدى شركات التمويل وصرف القروض، وإحضارهم لمقر الشركة الكائن بدائرة القسم لاستلام قيمة القروض، والتوقيع على إيصالات أمانة بقيمة القرض مقابل دفع عمولة له، ثم تحصيل الأقساط الشهرية منهم لتسليمها للشركة، إلا أنّهم اكتشفوا أنّه لم يسدد الأقساط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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