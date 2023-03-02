تفاصيل جديدة في جريمة السلام.. «إيهاب» تلقى طعنة غادرة أثناء الصلح بين صديقيه

اندفع بحماس الشباب ليصلح بين صديقيه وقت أن شاهدهما يتشاجران، وقف «إيهاب» بينهما ليمنعهما من تبادل الضرب بالأيدي، لكن لم تمر سوى ثوان قليلة حتى تلقى الشاب العشريني طعنة في الصدر خلال المشاجرة، انتهت بموته في مشهد مؤلم أبكى شهود العيان على الجريمة التي وقعت في مدينة السلام بالقاهرة.

وصل الخبر إلى أسرة إيهاب سامح، ليسرع الأب الذي يعمل مدرسا للغة الإنجليزية إلى مكان الحادث، ليجد ابنه ملقى على الأرض وفاقدًا للوعي، ودمائه تسيل جراء الطعنة الغادرة التي سكنت في صدره بالقرب من القلب، وأودت بحياته بعد دقائق قليلة من إصابته تلك داخل مستشفى السلام التخصصي.

صرخات والدة طالب السلام

أما حال والدته فكان مأساويًا، وفق للشهود العيان على جريمة قتل ابنها، وأكدوا أنّها سقطت على الأرض فاقدة للوعي، عندما حضرت إلى مكان الحادث من هول المفاجأة، وارتمت على جسد ابنها وظلت تحدثه كأنه حي ويسمعها، رافضة تركه حتى وصلت سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى، لكن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله بقرابة نصف ساعة.

القبض على المتهمين

وألقت أجهزة الأمن القبض على الشابين، ونسبت إليهما تهمة قتل صديقهما «إيهاب» خلال مشاجرة في السلام، وتحفظت النيابة على السكين المستخدم في الجريمة، وأرسلته إلى الأدلة الجنائية لفحصه لبيان حالته الفنية، وقررت حبس الشابين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا.

عقوبة القتل العمد

وقال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله والمحامي بالنقض، لـ«الوطن»، إنّه وفق اتهام النيابة العامة للمتهمين في واقعة مقتل الشاب «إيهاب»، وهي تهمة القتل العمد، فإن عقوبتها وفق قانون العقوبات، «يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأنّ هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».