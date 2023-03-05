الجنايات تستكمل إعادة محاكمة متهم في قضية «خلية داعش السلام»

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش السلام».

هيئة المحكمة

وأجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأحد 5 مارس، للشهود.

الانضمام لخلية تتبع تنظيم داعش

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش السلام»، قيام المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، بالانضمام إلى خلية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي.

الاعتداء على الحريات الشخصية

وأضافت أوراق القضية، أن غرض المتهمين من الانضمام إلى خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي هو العمل على تعطيل أحكام القوانين والدستور، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.

جمع معلومات عن جهات أمنية

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم الثاني انضم إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، كما قام المتهم الأول بجمع معلومات عن جهات أمنية، من خلال إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت أوراق القضية، أن المتهمين حرضوا على ارتكاب الجرائم الإرهابية ضد أحد الجهات، فضلًا عن حيازتهم مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.