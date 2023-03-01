موعد شهر رمضان 2023 في ليبيا.. يبدأ مع معظم الدول العربية

يتساءل الجميع عن موعد شهر رمضان 2023 في ليبيا لأن الشهر الكريم له خصوصية لدى المسلمين في ظل انتشار صلاة القيام وصلوات التراويح ومختلف الطرق المختلفة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق الدعاء والصدقة وعمل خير وإفطار الصائمين.

عدد أيام شهر رمضان 2023 وموعد الشهر في ليبيا

يتوفع فلكيا أن يكون رمضان 2023 نحو 29 يوما على أن يبدأ أول يوم رمضان 2023 في ليبيا في يوم الخميس 23 مارس المقبل وعلى أن تكون الجمعة 21 أبريل 2023 هي أول أيام عيد الفطر المبارك.

متى موعد رمضان 2023 في ليبيا

سيكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة في أول أيام شهر رمضان 2023 في أغلب الدول العربية ومن بينها ليبيا وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، على أن يكون أول يوم في رمضان هو الأقصر في عدد ساعات الصوم ويكون اليوم الأخير الأطول في ساعات الصيام.

متى موعد رمضان 2023 في ليبيا ومختلف الدول العربية؟

وبحسب التوقعات الفلكية فإن شهر رمضان 2023 في ليبيا وأغلب الدول العربية سيكون 23 مارس أي يتبقى عليها أقل من 26 يوما، ويستعد المسلمون لهذه الأيام بالصلوات والدعاء بأن يبلغهم رمضان أعواما عديدة وسنوات مديدة في أتم صحة وسلامة وستر من الله عزوجل.