فضل العشر الأواخر من رمضان والأعمال المستحبة.. فيها ليلة القدر

أيام شهر رمضان المبارك هي أيام الخير واليمن والبركات، والعشر الأواخر من رمضان المبارك لهم فضل عظيم على المسلمين جميعا، لذلك يحاول المسلمون أن يغتنموا هذه الأيام المباركة، ويحاول الكثير معرفة فضل العشر الأواخر من رمضان والأعمال المستحبة فيها، وهذا ما يستعرضه التقرير التالي وفقا لما ورد في موقع دار الإفتاء المصرية.

فضل العشر الأواخر من رمضان

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنَّ فضل العشر الأواخر من رمضان والأعمال المستحبة فيها كبير وعظيم وفيه من الثواب ما يجب على كل مسلم الاجتهاد للحصول على نفحات الرحمن من الرحمة والمغفرة والعتق من النار، كما أن أنوار الإيمان تستطع في العشر الأواخر من رمضان لأن ليلة القدر فيهم.

وأشارت الإفتاء إلى أن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر من فضل العشر الأواخر من رمضان لذلك يجب على جميع المسلمين الصائمين الاجتهاد في الدعاء والابتهال والإكثار من الأذكار حتى يغتنموا فضل هذه الأيام المباركة.

أعمال مستحبة في العشر الأواخر من رمضان

وهناك العديد من الطرق التي ممكن أن يغتنم المسلم من والأعمال المستحبة فيها، ومنها قراءة القرآن، الذكر، الصلاة، وعدم الانشغال بالدنيا عن هذه الأيام المباركة، فعن عَائِشَة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّ الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ»، بحسب دار الإفتاء المصرية.

كما روي في صحيح البخاري عن أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر أنها قالت: كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُجَاوِرُ في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ويقولُ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ.