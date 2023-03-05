«الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد».. أسعار أقل من الأسواق بنسبة 60%

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

وتقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى «31» سلسلة تجارية بإجمالي «1074» فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن إقامة «4» معارض رئيسية «سرادقات» في القاهرة والجيزة، و36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، إضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية.

وجرى التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد «5» سيارات لكل قافلة، لطرح السلع الغذائية مستلزمات رمضان، وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات، وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة طوال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وتواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال «1026» منفذا ثابتا ومتحركا، موضحة عبر الصفحة الرسمية للوزارة، كما جرى الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية، تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.