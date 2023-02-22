ضبط 5 متهمين بسرقة هواتف وأغطية أعمدة إنارة في القاهرة والجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية، ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بسرقة هاتف محمول من داخل سيارة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" حال توقفها أسفل العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج".

ضبط المتهمين

كما تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بحوزة عميلتهما " سيئة النية " (ربة منزل - مقيمة بمحافظة الجيزة) "تم ضبطها" ، وبمواجهتها إعترفت بعلمها أنه من متحصلات واقعه سرقة.

ضبط (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية) .. حال إستقلالهم سيارة ملك أحدهم وبحوزتهم (22 غطاء عامود كهربائى "مجهول المصدر") ، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقتها من أعمدة الإنارة الحديدية بدائرة قسم شرطة الشروق.