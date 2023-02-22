رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط 5 متهمين بسرقة هواتف وأغطية أعمدة إنارة في القاهرة والجيزة

كتب:

محمد بركات
12:53 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية، ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بسرقة هاتف محمول من داخل سيارة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" حال توقفها أسفل العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج".

ضبط المتهمين

 كما تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بحوزة عميلتهما " سيئة النية " (ربة منزل - مقيمة بمحافظة الجيزة) "تم ضبطها" ، وبمواجهتها إعترفت بعلمها أنه من متحصلات واقعه سرقة.

ضبط (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية) .. حال إستقلالهم سيارة ملك أحدهم  وبحوزتهم (22 غطاء عامود كهربائى "مجهول المصدر") ، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقتها من أعمدة الإنارة الحديدية بدائرة قسم شرطة الشروق.

اقرأ المزيد:

اليوم.. وزارة الداخلية تبدأ قبول طلبات التقديم في حج القرعة 2023

وصول وفد من وزارة الداخلية لتقديم واجب العزاء في الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية.. الخطوات كاملة

وزارة الداخلية تحدد شروط القبول في معهد معاوني الأمن 2023
بقلم محمد بركات