جامعة القاهرة تكرم فريق كلية الهندسة المشارك في اكتشاف ممر الهرم الأكبر

كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الفريق البحثي التابع لكلية الهندسة المشارك في الكشف الأثري المصري العالمى بالهرم الأكبر، بحضور قيادات مجلس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، اليوم الأحد.

نقلة في مسيرة الاكتشافات الأثرية

وقال رئيس جامعة القاهرة إن الاكتشاف الأخير لممر الأهرم الأكبر يمثل نقلة حقيقة في مسيرة الاكتشافات الأثرية، مؤكدا أن «الوطن يسير على طريق البحث العلمي والتقدم والاتصال بالموروثات، ويجب الفخر بما تركه الأجداد، فالفراعنة كانوا متقدمين في مختلف المجالات، كالطب والهندسة».

وأضاف أن أسرار الحضارة الفرعونية لا تنفد، لافتا إلى أن «جامعة القاهرة أجرت أبحاثا علمية بقيمة تقترب من 500 مليون جنيه خلال السنوات الأربع الأخيرة، موزعة بين المجالات المختلفة، ونجح الفريق البحثى المشارك في الكشف الأثري في استخدام أحدث الأجهزة العلمية».

وأشار الخشت إلى أن جامعة القاهرة من أفضل 100 جامعة عالميا في 5 تخصصات، بينها الهندسة وهندسة البترول والصيدلة، مضيفا أن «الجامعة يقع عليها عبء كبير في تقديم الخدمات المجتمعية، فجرى وضع حجر اساس لمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، بجانب قرب افتتاح مستشفى 500500».

اكتشاف ممر الهرم الأكبر يكلل جهود 7 سنوات بالنجاح

ومن جهته، قال الدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، إن اكتشاف ممر الهرم الأكبر يكلل بالنجاح جهود البحث العلمي المستمرة لمدة 7 سنوات، مؤكدا أن مجلس الجامعة قدم الدعم للفريق البحثي، بالتعاون مع وزارة الآثار وعدد من الجهات المختصة عالميا.

وأضاف أن الفريق البحثي استخدم 5 تقنيات حديثة في مجالات الكشف الأثري، مشيرا إلى أنه «جرى نشر نتائج الاكتشاف في كبري المجالات العلمية العالمية، مثل مجلة نيتشر، وسيسهم ذلك في الارتقاء بمكانة الجامعة في التصنيفات العالمية».