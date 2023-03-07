«تورتة الأهلي والزمالك» مشروع «أمنية» بطعم الروح الرياضية: النجاح إصرار وعزيمة

المرأة المصرية دائماً ما تضرب المثل والقدوة في العمل والكفاح من أجل التميز والنجاح لتثبت أنه لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة، هذا ما فعلته «أمنية» والتي تؤمن أنه من يريد العمل سيجتهد، ومن يريد النجاح سيبذل قصارى جهده، ولا ينتظر وظيفة حكومية أو عملا بإحدى الشركات، لأنها تعلمت أنه من الضروري أن تحقق هدفك، ومن الممكن أن تنشئ مشروعك من بيتك، وتحقق منه الأرباح التي تتخطى مرتب أي وظيفة حكومية أو بالقطاع الخاص.

«أمنية» بدأت مشروعها الصغير في مطبخ منزلها

أمنية جمال بنت الإسكندرية تحكي قصتها لـ«الوطن» مع مشروعها الصغير والذي بدأته في مطبخ منزلها غرب الإسكندرية، أنها حين تزوجت لم تكن تعلم حتى أصول الطبخ عكس زوجها ولكنها كانت تراقب والدته وشقيقاته ووالدتها حتى تعلمت فنون الطبخ لتقرر أن يكون لها مشروعها الصغير الخاص بها كونها تهوى النجاح والتميز فتعلمت طرق صنع الحلويات والتورتات والكاب كيك وأصبحت تنافس أشهر الحلوانية من منزلها وبأسعار منخفضة جداً مما جعلها تبيع أكثر من المحلات وأطلقت على مشروعها اسم «كِريمة وشيكولاتة».

تورتة الأهلي والزمالك

«تعلمت من سيدات عائلتي وخاصة أمي وجدتي»، حسبما قالته «أمنية» وكانتا سيدتين عاملتين وهما قدوتي في الحياة ولكني لم أفكر في العمل خارج منزلي، وخاصة أنني أم لثلاث أولاد هدى بالصف الخامس الابتدائي ومحمد في الصف الثالث الابتدائي ومكة سنتين فتعلمت صناعة الحلويات من خلال شبكة الإنترنت، وكنت في البداية أجرب في أسرتي حتى وصلت لأعلى مستوى ومن خلال السوشيال ميديا بدأت تسويق منتجاتي ولأن الأسعار أقل من المحلات بكثير وجدت رواج كبير وطلبات كثيرة وأوردارات من مختلف مناطق الإسكندرية، ومن أشهر التورتات التى أعجبت الناس ويطالبها الكثيرين هي تورتة الأهلي وتورة الزمالك وعليها لوجو وشعار كل نادي.

مشروعك في بيتك

«واستطعت النجاح لأنني دائما كان لدي إصرار على ذلك وحققت ما أريد»، حسبما تقول أمنية، مضيفة: ولذلك أنصح كل من يريد العمل والنجاح أن يقرر أولا، ماذا يريد؟ ويختار مشروعه وليكن فى البيت وتكون هناك مبادرة مشروعك فى بيتك ويضع لنفسه هدفا وإن أراد النجاح وأصر عليه سينجح ويغير حياته دون انتظار لوظيفة أو فرصة عمل يوفرها له الغير وليكن شعارنا أن نعمل من أجل أنفسنا ومن أجل أسرتنا ومن أجل أن ننهض ببلدنا لأنها تستحق.