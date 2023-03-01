محمد رمضان يحتفل بتقطيع تورتة «هارلي» بحضور أبطال الفيلم (صور) 

احتفل محمد رمضان، بتقطيع تورتة فيلمه السينمائي الجديد «هارلي» بحضور أبطال العمل ومسئولي «صن رويال» المنتجة للفيلم المنتج سامر المحضر، ورياض المزهر المدير التنفيذي والمشرف العام، ومحمد ناصف المشرف على الإنتاج.

وبدأ محمد رمضان، تصوير أولى مشاهد الفيلم داخل مستشفى العجوزة، وانتقل بعدها لتصوير عدد من المشاهد الخارجية بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة، حيث شاركه في اليوم الأول كل من محمود حميدة ومي عمر.

مشاريع فنية مرتقبة بين محمد رمضان ومنتج هارلي

وأعرب محمد رمضان، في وقت سابق عن سعادته بالتعاقد مع المنتج سامر المحضر على بطولة فيلم «هارلي»، وقال ، عقب توقيع العقد إن الفيلم مقرر عرضه فى عيد الفطر المبارك، ويأمل أن يكون بداية لانطلاق عدة مشروعات أخرى مع سامر المحضر.

وروج رمضان، للفيلم عبر حسابه على إنستجرام، قائلا : «هارلي فيلم عيد الفطر المبارك .. ثقة في الله نجاح قياسي جديد».

محمد رمضان يُشارك بـ العمدة في رمضان 2023

ومن ناحية أخرى، يشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني بمسلسل «العمدة»، الذي يضم عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.