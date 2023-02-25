فنادق مرسى علم تنظم مهرجان فواكه للسياح الأجانب.. «تورتة 3 أمتار»

تنظم فنادق مرسي علم مهرجانًا للسياح على الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف ترفيهي للسائحين، وتتنوع بأشكالها المختلفة مثل مهرجان الفواكه ومهرجان الفوم ومهرجان ألوان، ويلقى ذلك قبولًا وإعجابًا منهم.

مهرجان فواكه على شواطئ مرسي علم

وشهدت شواطئ مرسي علم مهرجان الفواكه بمشاركة آلاف السياح من جنسيات أوروبية مختلفة، حيث أعدت الفنادق تورتة فواكه طولها 3 أمتار وعصائر «فريش» وفواكه الفراولة والرمان والموز والبرتقال والتفاح الطازجة وتورتة والفروالة وتورتة الرمان.

11 جنسية تشارك في مهرجان الفواكه

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بمنتجعات مرسي علم والمنظم للمهرجان مشاركة 11 شيف في مهرجان الفواكه، باستخدام حوالي طن من الفواكه الطازجة والمتنوعة مثل الموز والكانتالوب والعنب والتين والجوافه والرمان، والتفاح وعصائر طازجة.

ولفت «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن» استمتاع وقبول السياح الأجانب المشاركين من جنسيات مختلفة من حوالي 11 دولة أوروبية هي التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والمجر والنمسا ولوكسمبرج و ليتوانيا وبلجيكا.