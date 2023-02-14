وجبات الاحتفال بعيد الحب في الصعيد.. «تورتة وحمام وممبار»

يختلف الاحتفال بعيد الحب من مدينة لأخرى، وتتطور مظاهره، فتضاف هدايا وابتكارات جديدة كل فترة، لتظهر بصعيد مصر، وجبات عيد الحب وصدقات وتبرعات، فيقدم المرتبطون لبعضهم البعض صدقات بأسمائهم أو يعدون طعاما ويوزعونه بصورهم، أو أسمائهم للدعاء لهم، وفقا لحديث «منى صلاح» صاحبة مجموعة للطعام على مواقع التواصل الاجتماعى لـ«الوطن».

عيد الحب بالصعيد

وقالت «صلاح»: ظهرت مؤخرا وجبات عيد الحب، ردا على مقولة «بنطبخ إيه في العيد ده» لتصبح له وجبات خاصة به تطلب بعيد الحب، بينها التورت والحمام والمحشى والممبار، ولكن جميعها تعد للاحتفال فتصنع التورت على شكل قلوب حمراء بالفراولة والكريمة ويبدأ سعرها بـ60 جنيها فقط لفردين.

وجبات عيد الحب تورتة وحمام محشى

وأضافت: «بينما يصنع ممبار عيد الحب قطع صغيرة تسمى (ممبار بوبس) وتوضع فى بوكية يشبة بوكية الورد، فضلًا عن المحشي الذي يقدم بصينية قلب أيضًا، بينما توضع ورود حمراء حول الحمام، الذي يعد الأكثر طلبًا فى طعام عيد الحب، ويبدأ سعر الجوز به من 80 جنيهًا بالأرز و95 جنيهًا بالفريك.

وجبات إطعام احتفالًا بعيد الحب

وأضافت «وردة محمد» صاحبة مجموعة لإعداد الطعام على وسائل التواصل الاجتماعي ولإعداد الإطعام، في حديثها لـ«الوطن» أن عيد الحب يتزامن بطلب الأعضاء لإعداد وجبات إطعام للعاملين بالشوارع أو الأسر الأكثر احتياجا أو للمستشفيات، ويتم وضع اسم الشخص المقدم له هدية الإطعام بورق يحمل الدعاء والاسم على وجبات الطعام، أو يكتفى الشخص بوهب النية فقط، فضلا عن طلب توزيع صدقات مالية مع الطعام ووهب الثواب للشخص الآخر، أو دعاء بأن يهبهم الله الذرية الصالحة أو يجمعهم في خير للمخطوبين.

هدايا مختلفة

وقالت «هويدا محمد» في تصريحات لـ«الوطن»، إنها قررت أن يكون توزيع وجبات طعام هدية لزوجها بعيد الحب الثالث بينهما، داعية الله أن يهبهما الذرية الصالحة.