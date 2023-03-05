خريطة القوافل الطبية المجانية لشهر مارس في قرى «حياة كريمة» بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن القوافل الطبية المجانية الشاملة التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، تستكمل فعاليتها اليوم الأحد بقرية نجوع المعادي التابعة لمركز البداري، وذلك ضمن القوافل الشهرية التي تستهدف قرى حياة كريمة على مستوى المحافظة.

توفير الرعاية الصحية

وأوضح اللواء عصام سعد أن القوافل انطلقت في 1 مارس الجاري لتقديم خدماتها لمواطني قرى حياة كريمة، في 5 مراكز على مستوى المحافظة، لتوفير الرعاية الحية لهم، حيث نفذت فعاليتها بقرية النواورة التابعة لمركز البداري يومي الأربعاء والخميس 1 و2 مارس، وفي قرية نجوع المعادي يومي السبت والأحد 4 و5 مارس، وتستمر فعاليتها الثلاثاء والأربعاء 7 و8 مارس بقرية البلايزة بمركز أبوتيج.

وتتجه بعدها لقرية الزرابي بمركز أبوتيج يومي السبت والأحد 11و12 مارس، ثم قرية دكران يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 مارس، وبعدها قرية دوينه يومي السبت والأحد 18و19 مارس، وتختتم أعمالها بأبوتيج بقرية نزلة باقور يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 مارس، تم تتوجه القافلة في نهاية فعاليتها يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 مارس بقرية سلام بمركز أسيوط.

خطة القوافل العلاجية

كان محافظ أسيوط قد تلقى بيانًا بخطة القوافل العلاجية الطبية الشاملة خلال شهر مارس 2023، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى، بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، وكافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه، للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.