يشتاق المسلمون حول العالم لشهر رمضان الكريم، لما له من فضل عظيم اختصه الله سبحانه وتعالى به، فهو شهر القرآن والصلاة والقيام، ويتساءل المسلمون في الأردن عن متى رمضان 2023 في الأردن وعدد ساعات الصوم.

متى رمضان 2023 في الأردن وعدد ساعات الصوم؟

وللإجابة على تساؤل متى رمضان 2023 فى الأردن وعدد ساعات الصوم، فإنّ السلطات في الأردن تتحرى هلال رمضان المبارك يوم 29 شعبان، الموافق 21 من شهر مارس.

وفي حالة رؤية هلال شهر رمضان 29 شعبان سيتم الإعلان عن بدء أولى ليالي شهر رمضان المبارك والتي ستوافق الأربعاء 22 مارس الحالي، أما حال تعذر رؤية هلال شهر رمضان فسيتم استكمال عدة شهر شعبان 30 يوما وعليه سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك 2023 في الأردن الخميس 23 مارس.

عدد ساعات الصوم

وتشير الحسابات الفلكية إلى أنّ أول أيام شهر رمضان المبارك سيوافق الخميس الثالث والعشرون من مارس الجاري، والحسابات الفلكية غير مؤكدة حتى توافقها الحسابات الشرعية

أما عن عدد ساعات الصوم فى الأردن فى شهر رمضان المبارك فستكون حوالى 13 ساعة و40 دقيقة تقريبا وسيكون موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان الساعة 5.15 صباحًا وأذان المغرب في الساعة السابعة إلا خمس دقائق ويختلف التوقيت وعدد ساعات الصوم من مدينة إلى أخرى.