هزات ارتدادية تضرب الأردن.. تتراوح شدتها بين 3 إلى 3.4 درجة

أعلن مدير المرصد اللبناني، المهندس غسان سويدان، أن هزات ارتدادية وقعت في الساعات القليلة الماضية قبلة مدينتي صيدا وصور اللبنانيتين، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

تسجيل هزات ارتدادية

وأضاف «سويدان» أنه تم تسجيل هزة ارتدادية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، قرب بحيرة طبريا شمالي فلسطين، وأن الهزات الخفيفة التي ضرب قبالة البحر تراوحت قوتها من بين 3 إلى 3.4 درجة.

وسجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، صباح اليوم، زلزالاً بقوة 2.8 درة علي مقياس ريختر في بحيرة طبريا، ووقع في الساعة 7:23 في بحيرة طبريا بعمق 5 كلم وكان غير محسوس وغير مؤثر ويبعد عن عاصمة عمان بنحو 90 كيلومترا.