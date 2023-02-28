متى رمضان 2023 في الأردن؟.. مجلس الإفتاء يحدد موعد الصوم

يشتاق المسلمون في جميع أنحاء العالم لشهر رمضان المبارك والذى يوافق الشهر التاسع في الشهور الهجرية بعد شهر شعبان، وذلك لما فيه من خير عظيم، ومع مرور أسبوع من شهر شعبان المبارك، اقترب حلول شهر رمضان المعظم، ويتساءل البعض متى رمضان 2023 في الأردن؟، خاصة المصريين المقيمين في الأردن، وهو ما يحدده مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية هناك.

متى رمضان 2023 في الأردن؟

تستعد المملكة الأردنية الهاشمية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وفى نهاية شهر شعبان وتحديدا في التاسع والعشرون منه، ويستطلع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، هلال شهر رمضان المبارك فإما أن يكون شهر شعبان 29 يوما، ويتم تحديد أول أيام شهر مضان المعظم وذلك في حالة رؤية هلال رمضان فمتى رمضان 2023 في الأردن.

رؤية هلال شهر رمضان

وللإجابة على تساؤل متى رمضان 2023 في الأردن؟، في حالة عدم استطاعة رؤية هلال رمضان، يتم استكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، كما جاء في الحديث الشريف عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم؛ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» و«غبى عليكم أي خفى عليكم».

ولمعرفة متى رمضان 2023 في الأردن؟، يتم انتظار الإعلان من الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية بعد استطلاع رؤية الهلال، إلا أن التوقعات تشير إلى أن أول أيام شهر رمضان المعظم سيكون يوم الخميس 23 مارس القادم وفقا للحسابات الفلكية.

ولكن الحسابات الفلكية لا يتم العمل بها إلا بعد استطلاع رؤية شهر رمضان المعظم فإما أن تتفق رؤية الهلال مع الحسابات الفلكية أو تختلف عنها.

13 ساعة عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان

ووفقا للتوقعات الفلكية ستكون أيام شهر رمضان المعظم 29 يوما، وسينتهى شهر رمضان في 20 إبريل المقبل حال بدأ شهر رمضان في 23 مارس، وستكون عدد ساعات الصيام في الأردن 13 ساعة و40 دقيقة تقريبا في أول أيام شهر رمضان المبارك وفقا لموعد صلاتي الفجر والمغرب.