خريطة قطع مياه الشرب في كفر الشيخ لمدة 12 ساعة غدا للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع مياه الشرب، غداً الاثنين، عن مركز ومدينة كفر الشيخ، من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة من مساء نفس اليوم، ولمدة 12 ساعة.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الشرب هي «مدينة كفر الشيخ بالكامل، وسخا، والحمراوى، وأبو طبل، والقنطرة، والصوالحة، وعزبة أبو سعيد، وجميع قرى شرق وجنوب الرياض»، وذلك للقيام بأعمال التطهير لمأخذ المحطات الرئيسية بكفر الشيخ، وكذا تطهير الخزانات الأرضية بمحطة مياه كفر الشيخ الرئيسية رقم 1.

تدبير سيارات مياه شرب

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ووفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.