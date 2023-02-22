تحسين مياه الشرب والخدمات الصحية أبرز محاور النقاش بشأن «حياة كريمة» بـ كفر الشيخ

جهود متميزة قامت بها مؤسسة «حياة كريمة» أثناء زيارة الكثير من قرى محافظة كفر الشيخ، وإجراء حوار مجتمعى مع المواطنين، وذلك استعداداً للمرحلة الثانية من المبادرة، التى تضم 4 مراكز جديدة بالمحافظة.

واستهدف الحوار المجتمعى الذى تم تنظيمه فى مركزى «سيدى سالم، ودسوق»، خلال الفترة الماضية، عرض جميع المشكلات الخاصة بالمرافق والبنية التحتية، والخدمات المقدّمة، وزيادة الكثافة الطلابية، والرغبة فى تحسين جودة مياه الشرب، ووجود مصارف مائية تخترق الكتلة السكانية، والرغبة فى تحسين الخدمات الصحية.

المحافظ: نسعى لإشراك الأهالى فى المبادرة بالاستماع إلى طلباتهم وبحث مقترحاتهم

واستمع مسئولو «حياة كريمة» إلى آراء الأهالى ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى المقرّر تنفيذها فى جميع القطاعات، على غرار المشروعات التى شهدتها قرى وتوابع مركز مطوبس، فى المرحلة الأولى من «حياة كريمة»، وذلك مع اقتراب انطلاقها بالمرحلة الثانية فى مراكز «سيدى سالم، ودسوق، وكفر الشيخ، والحامول» بالمحافظة.

«كُنا بنحلم إننا نكون من ضمن قرى حياة كريمة بعد ما شُفنا كل الإنجازات الكبيرة اللى حصلت فى قرى مركز مطوبس، والحلم اتحقق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى»، بهذه الكلمات بدأ الشافعى إسماعيل، أحد أهالى مركز سيدى سالم، حديثه لـ«الوطن».

وأضاف «إسماعيل»: «مؤسسة حياة كريمة عملت لنا حوار مجتمعى من فترة علشان تعرف طلباتنا وإيه اللى إحنا وأولادنا محتاجينه علشان يتنفذ، اتكلمنا إننا محتاجين تطوير فى مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والبيئة، ووعدونا أن كل ده هيتنفذ مع دخول المبادرة قرى مركز سيدى سالم خلال عام 2023».

باهتمام بالغ، استمع مسئولو «حياة كريمة» إلى آراء الأهالى ومقترحاتهم، حسب أحمد فهمى، أحد أهالى قرية شابة، بمركز دسوق: «عُمرنا ما كُنا نتخيل إن فيه مسئول ممكن ييجى لحد عندنا ويتعرّف على مشكلاتنا ويعرف طلباتنا لحد ما مؤسسة حياة كريمة عملت لنا حوار مجتمعى وحضرناه كلنا وكان معانا الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، وسمعنا وسمع كل مقترحاتنا وطلباتنا، وبنشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بكل قرى الريف المصرى».

وتابع محسن توفيق، أحد أهالى قرية كفر مجر، بمركز دسوق: «أول مرة حد من المسئولين يسمعنا وفرحتنا بحياة كريمة كبيرة وماتتوصفش لأنها هتغير حياتنا، أنا حضرت الحوار المجتمعى، واتوزع علينا أوراق لتسجيل مطالبنا، وإيه اللى بنتمناه يتحقق من مشروعات فى جميع المجالات، منها الصرف الصحى، ورصف الطرق، والتعليم، والصحة، وتوصيل الإنترنت، والغاز الطبيعى، وتحسين جودة مياه الشرب، ومراكز الشباب والملاعب وغيرهم، ووعدونا أن كل ده هيتحقق».

من جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحوارات المجتمعية التى يتم تنظيمها بمراكز المحافظة التى تدخل «حياة كريمة» مع بداية عام 2023 هدفها إشراك الأهالى فى المبادرة من خلال الاستماع إلى طلباتهم، وتبادل الآراء والرؤى حول المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية.