محافظ كفر الشيخ يعلن وصول 8 سيارات كسح مياه للارتقاء بمنظومة النظافة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول عدد من المعدات التي تم توفيرها لخدمة مراكز ومدن وقرى المحافظة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

المعدات تتضمن 8 سيارات كسح مياه

وتضمنت المعدات 8 سيارات كسح مياه، سعة 4 أمتار، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 - 2023، وذلك تدعيما للوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، لرفع كفاءة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في الارتقاء بأعمال النظافة، ورفع مياه الأمطار، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في أنحاء المحافظة.

جاء ذلك، خلال تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، المعدات بديوان محافظة كفر الشيخ، بحضور أيسر محمد بكير، مدير عام الشئون المالية بالديوان.

محافظ كفر الشيخ يشدد على ضرورة الحفاظ على المعدات

وشدّد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الحفاظ على المعدات، وتوفير الصيانة المستمرة اللازمة لها، وتيسير توصيل الخدمات والبنية التحتية الرئيسية إلى جميع المناطق، والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، مع تدريب السائقين والفنيين على كيفية تركيب واستخدام وتشغيل المعدات وصيانتها.