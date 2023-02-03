استمرار رفع مياه الأمطار بقرى ومدن كفر الشيخ واستقرار حالة الطقس

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار المتبقية في الشوارع، اليوم الجمعة، من جراء هطولها خلال الأيام الماضية، عقب انتهاء موجة الطقس السيء التي ضربت المحافظة، واستقرار حالة الطقس.

رفع مياه الأمطار من شوارع المدن

وجرى رفع مياه الأمطار من شوارع مدن «بيلا، والحامول، وبلطيم، ومصيف بلطيم، وبرج البرلس، وسيدي غازي»، لتيسير الحركة للمواطنين والمارة بالشوارع، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، في ظل متابعة مستمرة لرؤساء المراكز والمدن.

استكمال رفع مياه الأمطار من قرى ومدن المحافظة

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استكمال رفع مياه الأمطار من قرى ومدن المحافظة، مكلفاً اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ماهر كامل، السكرتير المساعد، بمتابعة الأعمال التي تُجري على الأرض، لاستكمال رفع مياه الأمطار، وحملات النظافة اليومية، ومتابعة رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية، ومدهم بالمعدات اللازمة لرفع مياه الأمطار.

رفع درجة الاستعداد والطوارئ بكفر الشيخ

وأعلن «نور الدين»، عن استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، برغم عدم تعرض عدد من مدن وقرى المحافظة لهطول أمطار، اليوم الجمعة، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار المتبقية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

التعامل الفوري مع أي أمطار في حالة سقوطها

وطالب «نور الدين»، رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي أمطار في حالة سقوطها، كما كلف قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.