باحثة مصرية على قائمة «ستانفورد» لأفضل 2% من علماء العالم

قالت الدكتورة هيام لطفي، أستاذ الكيمياء التحليلية بجامعة القاهرة، إنها انضمت إلى قائمة جامعة «ستانفورد» الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم، جاء ذلك بعدما قامت «ستانفورد» بإجراء تقييم حول عدد الأبحاث المنشورة دوليًا وعدد الاستشهادات بهذه الأبحاث في المراجع العلمية المختلفة لباحثين آخريين، فضلا عن استشهاد الباحث نفسه بالكتب والنشاط البحثي من أول عام بدأ فيه بالبحث حتى تاريخ التقييم، مشيرة إلى أن هذه الجامعة تمثل ثالث أكبر جامعة على مستوى العالم.

أهمية إدراك اسم العالم في قائمة «ستانفورد»

وأضافت «لطفي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن إدراك اسم أي عالم في قائمة جامعة «ستانفورد» بمثابة اعتراف صريح بجودة الأبحاث المنشورة في المجالات المختلفة لدى مصر، كما تؤكد تأثير هذه الأبحاث على المشهد العام كون تلك الأبحاث يتم الاستشهاد بها عالميًا، لافتة إلى أن رسائل الأبحاث الخاصة بها تركز على تطوير طرق جديدة في تحليل الأدوية والغذاء.

تطوير طرق جديدة في تحليل الأدوية والغذاء

وأشارت أستاذ الكيمياء التحليلية بجامعة القاهرة، إلى أنها تقوم بتحليل الأدوية بطرق مختلفة من أجل الوصول لطريقة دقيقة حتى يصبح المنتج الصيدلي النهائي مطابق للمواصفات العالمية، موضحة أن متبقيات المبيدات مسرطنة لذلك قامت بالعديد من الدراسات على أنواع مختلفة من الخضروات والفاكهة كالبسلة والطماطم بهدف تقليل هذه المتبقيات الضارة على الإنسان.