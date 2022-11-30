جامعة الأزهر تكرم علماء ستانفورد بكليات الطب والصيدلة والعلوم بالقاهرة وأسيوط

كرم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أعضاء هيئة التدريس بجامعة ستانفورد الأمريكية ضمن العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم في مختلف المجالات العلمية والبحثية للعام 2022، وفي مقدمتهم الدكتور جمال أبو السرور مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، والدكتور عبد الشافي عبادة الأستاذ بقسم الرياضيات بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تكريم القامات العلمية الكبيرة في مختلف المجالات العلمية والبحثية بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

أسماء المكرمين

وتضمنت قائمة المكرمين عددا من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم (بنين) جامعة الأزهر بالقاهرة، وهم:

- الدكتور محمد محمود العقر (رحمه الله) أستاذ فيزياء الجوامد بقسم الفيزياء.

- الدكتور خالد سعد علي مخيمر، أستاذ الرياضيات التطبيقية بقسم الرياضيات، وكيل كلية العلوم (بنين) للدراسات العليا السابق.

- الدكتور يسري أحمد عمار، أستاذ الكيمياء العضوية بقسم الكيمياء.

- الدكتور كمال رسلان محمد رسلان، أستاذ الرياضيات البحتة.

- الدكتور خالد كرم علي، مدرس الرياضيات البحتة.

- الدكتور محمد علي عبد الرحمن سيد، أستاذ البيوتكنولوجيا بقسم النبات والميكروبيولوجي.

- الدكتور سعد الدين حسن عفيفي، أستاذ مساعد البيوتكنولوجيا بقسم النبات والميكروبيولوجي.

- الدكتور عمرو فودة محمود غنيم، أستاذ مساعد البيوتكنولوجيا بقسم النبات والميكروبيولوجي.

- الدكتور محمد دسوقي زين، أستاذ علوم النبات بقسم النبات والميكروبيولوجي.

- الدكتور سالم صلاح الدين سالم، مدرس النبات بقسم النبات والميكروبيولوجي.

- الدكتور عيد محمود محمد خليل، أستاذ الرياضيات التطبيقية بقسم الرياضيات(حاصل على DSC)

- الدكتور عمرو حسني هاشم، مدرس النبات بقسم النبات والميكروبيولوجي،(حاصل على جائزة الدولة التشجيعية).

- الدكتور أحمد إبراهيم حسب الله، أستاذ مساعد بقسم علم الحيوان والحشرات.

أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط

وتضمنت قائمة إستانفورد خمسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، وهم: الدكتور جمعة عبد الجواد محمد علي سند، الدكتور عصام رمضان شعبان، الدكتور عاطف محمد الطاهر، الدكتور خميس صابر شعبان، الدكتور هشام محمود حامد.

ومن جهته، تضمن التكريم ثلاثة من العلماء في كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وهم: الدكتور عبد الغني الهلبي، أستاذ الكيمياء الدوائية الصيدلية وتصميم الأدوية المتفرغ رحمه الله، الدكتور إبراهيم حسن، أستاذ الكيمياء الدوائية الصيدلية وتصميم الأدوية، الدكتور أحمد متولي، أستاذ مساعد العقاقير والنباتات الطبية.