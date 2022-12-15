«مصر تستطيع» يستعرض مراحل العمل على البطاريات في معمل باحث مصري بجامعة ستانفورد

زار برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة «dmc»، معمل الدكتور أحمد العبد، الباحث في قسم الكيمياء الهندسية جامعة ستانفورد الأمريكية.

وشرح «العبد» خلال اللقاء مراحل عمل البطاريات، بداية من تكوينها، واستعرض أول جهاز يعمل مع البطارية أو الخطوة الأولى في عمل البطارية، وهو جهاز عازل ليس به بخار ماء أو أكسجين.

واستعرض طريقة العمل بالجهاز بمراحله: «يبدأ الباحث في التأكد من عدم وجود قطع في الجوانتي الذي يعمل به، ثم يبدأ في العمل على البطاريات الصغيرة بجهاز خاص بها»، موضحا أن البطارية تتكون من القطب السالب والموجب والإلكترونات، وعرض لكاميرا البرنامج أنواع البطاريات والأجهزة المستخدمة بها.

وأكد أن العلماء يعملون في الوقت الحالي، على بطاريات تصل إلى 1000 كيلو متر في السيارة، وهو ما سيصل له العلم خلال عامين.