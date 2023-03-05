تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية «خلية داعش السلام» لـ7 مايو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، تأجيل جلسة إعادة محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش السلام»، لـ7 مايو لسماع شهود الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأحد 5 مارس، للشهود.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش السلام»، قيام المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، بالانضمام إلى خلية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت أوراق القضية، أن~ غرض المتهمين من الانضمام إلى خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي هو العمل على تعطيل أحكام القوانين والدستور، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.

وتابعت أوراق القضية، أن~ المتهم الثاني انضم إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، كما قام المتهم الأول بجمع معلومات عن جهات أمنية، من خلال إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت أوراق القضية، إلى أنّ المتهمين حرضوا على ارتكاب الجرائم الإرهابية ضد أحد الجهات، فضلًا عن حيازتهم مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.