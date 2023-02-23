أمير حدود داعش يكشف لقناة الوثائقية حوادث الانحرافات الأخلاقية بالتنظيم

قال رشيد المصري، أمير حدود داعش في سوريا، إنه كان هناك انحرافات متعددة في أوجه كثيرة لقيادات داعش، من بينها وجود مهاجرات نساء قادمات للتنظيم حدث لهن حادثة «شذوذ».

التكتم على الانحرافات

وأضاف القيادي الإرهابي، خلال الجزء الثالث من حواره مع الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على شاشة «الوثائقية»، أن بعض المشرفين على النظافة بتنظيم داعش حاولوا التكتم على واقعة الشذوذ للمهاجرات، ولكن جرى استبعادهم عن المكان ولا أعرف ما إذا تم عقابهم أم لا.

انحرافات في داعش

ولفت إلى أنه شاهد وجود انحراف في داعش، وكذلك كان هناك انحرافات في داعش تخص الأيزيديين، وبعض العناصر تعاملوا معهم بشكل جيد، والبعض الآخر عاملهم بطريقة خارجة عن الشريعة.