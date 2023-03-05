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انهيار أحد المقربين من المطربة شريفة فاضل عقب انتهاء صلاة الجنازة

كتب:

خالد فرج
04:21 م | الأحد 05 مارس 2023
جثمان شريفة فاضل

جثمان شريفة فاضل

انتهت منذ قليل، صلاة الجنازة على المطربة شريفة فاضل، التي أقيمت مسجد السيدة نفيسة، في منطقة القاهرة.

وفاة المطربة شريفة فاضل

ورافق الجثمان بعض المقربيين من الراحلة، إذ دخلوا في حالة من الانهيار التام، عقب خروج الجثمان من المسجد، ومن المقرر أن يوارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة بمنطقة السيدة عائشة.

رحيل المطربة شريفة فاضل

ورحلت عن عالمنا المطربة شريفة فاضل، مساء أمس، عن عمر ناهز 85 عاما، حيث أعلنت الخبر الإعلامية بوسي شلبي، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وصول جثمان شريفة فاضل إلى مسجد السيدة نفيسة استعدادا لصلاة الجنازة
بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.