انهيار أحد المقربين من المطربة شريفة فاضل عقب انتهاء صلاة الجنازة

انتهت منذ قليل، صلاة الجنازة على المطربة شريفة فاضل، التي أقيمت مسجد السيدة نفيسة، في منطقة القاهرة.

وفاة المطربة شريفة فاضل

ورافق الجثمان بعض المقربيين من الراحلة، إذ دخلوا في حالة من الانهيار التام، عقب خروج الجثمان من المسجد، ومن المقرر أن يوارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة بمنطقة السيدة عائشة.

رحيل المطربة شريفة فاضل

ورحلت عن عالمنا المطربة شريفة فاضل، مساء أمس، عن عمر ناهز 85 عاما، حيث أعلنت الخبر الإعلامية بوسي شلبي، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.