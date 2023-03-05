وصول جثمان شريفة فاضل إلى مسجد السيدة نفيسة استعدادا لصلاة الجنازة

وصل جثمان الفنانة الراحة شريفة فاضل، قبل قليل، إلى مسجد السيدة نفيسة، لأداء صلاة الجنازة عليها بعد صلاة العصر.

مكان جنازة الراحلة شريفة فاضل

ومن المقرر أن يوارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة بمنطقة السيدة عائشة.

وفاة شريفة فاضل

وغيّب الموت شريفة فاضل، مساء أمس عن عمر ناهز 85 عاما، وفقا لما أعلنته الإعلامية بوسي شلبي عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورحلت عن عالمنا شريفة فاضل فجر اليوم، وقدّمت مجموعة متنوعة من الأفلام مثل «سلوى في مهب الريح»، «غازية من سنباط»، «مفتش المباحث»، «سلطانة الطرب»، واختتمت مشوارها السينمائي بفيلم «تل العقارب» عام 1985.