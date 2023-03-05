شريفة فاضل عاشت في عوامة على النيل.. وأغنية «أمانة يا بكرة» سبب شهرتها

«عروس المسرح» و«سلطانة الطرب» و«أم البطل» ألقاب فازت بها الفنانة شريف فاضل، التي رحلت عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ85 عاما.

وفي حوار قديم مع الإعلامية عزة الأتربي في برنامج «ذكريات وحكايات»، أذُيع من مركب عائمة على النيل، فضلت اختياره الفنانة شريقة فاضل لكونها تحب النيل والبحر، قائلة «طول عمري ساكنة في عوامة على النيل»، وكانت تغني لأصدقائها في العوامات المجاورة، واكتشف صوتها أحد الجيران وطلب من والداتها أن يقدمها في فيلم، قائلة «كنت بغني في المطبخ وسمع صوتي فنده على ماما وقال لها صوتها حلو وطلب منها يعمل لي فيلم»، وغنت في هذا الفيلم أغاني أطفال وسبق أن قدمها «بابا شارو» في الإذاعة.

اسم شريفة فاضل الحقيقي

وذكرت «شريفة» خلال البرنامج أن اسمها الحقيقي «فوفية»، وتزوجها المخرج السيد بدير حبا في الفن، والمفارقة الغريبة أنه بعد الزواج أراد منعها من الفن، لكنها أصرت على المشاركة في عمل فني، فرد بحجة أن الفيلم الذي يجهز له ليس به أغاني، فطلبت منه أن يتضمن أغنية كانت هي «أمانة يا بكرة»، ولحسن الحظ نجحت هذه الأغنية، وتسببت في أن تكون شريفة فاضل موجود في الفن بقوة، تقول «عمل لى الفيلم بعد عذاب وبعد ما اتجوزنا قال لي مفيش تمثيل»، مضيفة «لو الأغنية دي ما كنتش نجحت ما كنتش هابقى شريفة فاضل، هي اللى نجحت الفيلم ونجحتني كمطربة».

تعيين شريفة فاضل في درجة النجوم بالإذاعة

بعدها غير زوجها المخرج السيد بدير موقفه بسبب النجاح الذي حققه، فسلم شريط الأغنية لرئيس الإذاعة، وأجيزت شريفة فاضل وعينت في درجة النجوم «أول ما بدأت كنت عايزة أبقى أم كلثوم التانية»، وتوالى نجاحها بعد ذلك حيث تعاون معها الملحن مراد منير في أغنية «حارة السقايين» التي غنتها سنة 1961 في بداية نشأة التليفزيون وحققت شهرة كبيرة.

وولدت شريفة فاضل في 15 سبتمبر 1938 بالقاهرة، هي حفيدة المقرئ أحمد ندا، تدربت على أيدي أساطير الإنشاد الديني والموسيقى، والتحقت بمعهد الفنون المسرحية، واشتهرت في فترة الخمسينيات والستينيات، وفي السبعينيات استشهد ابنها سيد السيد بدير في حرب السادس من أكتوبر، وغنت أغنية له «أم البطل»، أثناء حرب أكتوبر، وحققت نجاحا كبيرا.