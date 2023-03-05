صفاء أبوالسعود ناعية شريفة فاضل: وداعا أم البطل وسلطانة الطرب

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الفنانة الكبيرة شريفة فاضل، التي رحلت عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد مسيرة حافلة بالأعمال الفنية النادرة.

صفاء أبو السعود تنعي شريفة فاضل

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، «إن الفنانة الكبيرة شريفة فاضل هي واحدة من أشهر أيقونات الفن في العالم العربي، وشاركت بأعمالها في إثراء حياتنا الفنية بعشرات الأفلام والمسرحيات والأغاني التي لا زالت تتردد بنجاح كبير حتى اليوم، رحم الله سلطانة الطرب وأم البطل شريفة فاضل».

معلومات عن شريفة فاضل

ولدت الفنانة الراحلة شريفة فاضل، في مدينة القاهرة وهي حفيدة المقرئ أحمد ندا، تدربت على أيدي أساطين الإنشاد الديني والموسيقى العربية، ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية.

اشتهرت بأغنية «أمانة يا بكرة»، في فترة الخمسينيات، وتزوجت من المخرج السيد بدير الذي أسند إليها بطولات العديد من الأعمال الفنية، وفي فترة الستينيات حققت نجاحا كبيرا بأغنية «حارة السقايين»، وقدمت فيلماً بنفس الاسم، وفي فترة السبعينيات استشهد ابنها الضابط "سيد السيد بدير" في الحرب، وغنت أغنية «أم البطل»، أثناء حرب أكتوبر، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

قدمت شريفة فاضل مجموعة متنوعة من الأفلام مثل «سلوى في مهب الريح»، «غازية من سنباط»، «مفتش المباحث»، «سلطانة الطرب»، واختتمت مشوارها السينمائي بفيلم «تل العقارب» عام 1985.

للفنانة شريفة فاضل عشرات الأغاني التي ما زالت تحقق نجاحا كبيرا حتى الآن منها أغنية الأفراح الشهيرة «مبروك عليك يا معجباني يا غالي»، «أمانة يا بكرة»، «أسمر يا سمارة»، «الليل» وأغنية «تم البدر بدري»، والتي تعد الأغنية الأشهر لوداع شهر رمضان.