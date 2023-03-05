وفاة عصام حسن علام مؤسس شركة «حسن علام» للمقاولات

نعت شركة حسن علام للمقاولات، منذ قليل، المهندس عصام حسن علام رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للمقاولات والإنشاءات.

وعلام أحد مؤسسي شركة حسن محمد علام وشركاه للمقاولات والإنشاءات منذ 85 عامًا، إذ أن الشركة تعمل في عدة مجالات، منها الهندسة والمشتريات والإنشاءات ومواد البناء والمرافق.

وفاة عصام حسن علام رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للمقاولات

وتوظف شركة حسن محمد علام وشركاه للمقاولات والإنشاءات، أكثر من 34 ألف شخص، كما أنها لديها أعمال قيد التنفيذ بمبلغ 3.5 مليار دولار.

أبناء حسن علام

وحسن علام هو والد كل من عمرو عصام علام وحسن عصام علام العضو المنتدب للشركة.

ونعى محمد نجل حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، وأشقائه عبدالعزيز وعبدالحميد، المهندس عصام حسن علام بـ«من أخلص أبناء قطاع التشييد في مصر للفقيد الرحمة وللأبناء عمرو وحسن عصام علام والأسرة خالص العزاء».