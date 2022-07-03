«حسن علام القابضة»: القطار الكهربائي الخفيفة طفرة في وسائل النقل

قال المهندس محمد الدهشوري المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة حسن علام القابضة، إنّ القطار الكهربائي الخفيف طفرة جديدة في وسائل النقل الحديثة.

وأضاف خلال لقاء على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي: «ساهمنا في أكثر من مشروع وهو ما جعلنا نزداد فخرا، وكل العاملين في شركتنا فخورون بها»، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل في مشروع الخط الثالث للمترو في إطار 3 اتجاهات، الأول هو المحطات بواقع محطة مطار العاصمة ومحطة حدائق العاصمة ومحطة الثقافة والفنون في العاصمة.

وتابع، أن محطة الثقافة والفنون أول وسيلة نقل تصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتبر فخر لكل المصريين وتنقل مصر نقلة حضارية مختلفة جدا.

وأشار إلى أنّ عدد العمالة التي شاركت في المشروع تزيد عن 6 آلاف عامل بالتنسيق مع الاستشاريين وكل الشركات، ودورنا هو التنسيق مع كل الشركات وهيئة الأنفاق.