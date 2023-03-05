«مصر أكتوبر» ينظم دورة تدريبية عن العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات

نظمت أمانة الشباب المركزية بحزب مصر أكتوبر، بالتعاون مع أمانة التدريب والتثقيف المركزية، وأمانة القاهرة الجديدة، واتحاد طلاب تحيا مصر، دورة تدريبية مجانية في العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جلال أمين أمانة العلاقات العامة والمراسم بالمركزية، والدكتور أشرف الحجار رئيس لجنة الفعاليات والمبادرات بالمركزية، والمستشارة دعاء زهران أمين أمانة القاهرة الجديدة ومصطفى قطامش أمين أمانة الشباب المركزية.

وقفة تقدير

ومن جانبه، طلب اللواء أحمد جلال أمين أمانة العلاقات العامة والمراسم من قيادات الحزب، الوقوف تقديرًا واحترامًا للطلاب الذين بذلوا الجهد من أجل العلم وحضروا من جميع المحافظات للاستفادة بالمنحة التدريبية، موجهًا الشكر للدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر لدعم الشباب وتدريبهم.

وأكد «جلال»، أن الفرد عليه بالعمل والاجتهاد للحصول على نتيجة مثمرة، مضيفًا: «يجب قياس الشخص للمستوى الذي وصل إليه كل فترة والالتفات إلى ما حققه وتقييم أدائه».

حلم القيادة

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور أشرف الحجار، رئيس لجنة الفعاليات والمبادرات بالمركزية، أن العلاقات العامة عمل يقوم على التخطيط وليس العشوائية وهي دعم وبناء علاقات سليمة.

ووجّه «الحجار»، النصيحة للشباب بوضع خطط لمستقبلهم وطموحهم والعمل عليه بجدية ونشاط، قائلا: «من حق كل فرد أن يحلم بالوصول إلى أعلى المراتب ويكون قيادة نافعة ومؤثرة في وطنه».

تطوير الذات

وعلى نفس الصعيد، رحبت المستشارة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة بحزب مصر أكتوبر، بالطلاب الحاضرين، قائلة: «كل الدعم والشكر والتقدير للشباب الذي يبحث عن تطوير ذاته وأتى من محافظته باحثًا عن العلم».

وأشادت «زهران»، باستجابة الشباب للدورة التدريبية للحزب، مؤكدة أن مصر أكتوبر يسعى دائما لتطوير مهارات جيل المستقبل ودعمه.

رحلة مجانية

وفي هذا الإطار، تابع مصطفى قطامش، أمين أمانة الشباب بالمركزية: «هذه المنحة التدريبية بداية انطلاقه كبيرة لدعم وتطوير وتثقيف شباب مصر».

وأشار «قطامش»، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الدورات التدريبية على مستوى الجمهورية، كاشفًا عن رحلة مجانية للشباب خلال الأيام المقبلة بمشاركة الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر التي تدعم الشباب بكل السُبل.

وحاضر في الدورة التدريبية، رئيس اللجنة المركزية للتنظيم في اتحاد طلاب تحيا مصر أحمد ياسر، ورئيس اللجنة المركزية للعلاقات العامة في اتحاد طلاب تحيا مصر نورهان نبيل، التي تناولت كيفية تنظيم المؤتمرات وأسس العلاقات العامة ومبادئها وأهدافها وخصائصها والقواعد والأسس التي تقوم عليها العلاقات العامة.

وسلم قيادات حزب مصر أكتوبر، الشباب، شهادات حضور المنحة التدريبية.

جدير بالذكر أن حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، أطلق المنتدى الأول لسفراء التحدي «ذوي الهمم» تحت عنوان «كلنا إنسان.. كلنا نستحق الحياة»، وذلك في إطار اهتمام حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، بتدريب وبتثقيف الشباب ودعمهم وتطويرهم.