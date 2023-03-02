برنامج «صنايعية مصر»: الأغاني الوطنية والأفلام في يوم 6 أكتوبر تعمق هويتنا

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عمر طاهر، إن 6 أكتوبر بالنسبة للمصريين يعد يوما مهما ليس لكونه إجازة، بل لأن مشاعرهم تكون مختلطة وعجيبة، إذ الفخر والاعتزاز الذي يزداد مع الفن والأغاني الوطنية، بجانب تسليط الضوء على خطاب الرئيس الراحل أنور السادات والأفلام.

صنايعية لا عدد لهم

وأضاف خلال تقديمه برنامج «صنايعية مصر»، المذاع على قناة «DMC»، أن هذه الأشياء من شأنها تعميق هوية كل مصري في يوم 6 أكتوبر، وهذا اليوم من ورائه صنايعية لا عدد لهم، ومنذ 1973 وحتى اليوم تحصر أبطالا جديدة.

وأوضح أنه عندما طرح سؤالا على قائد جيش العدو ما هي مفاجأة حرب أكتوبر التي شلت حركتهم؟ قال إنها الجندي المصري الجريء.

معرض لغنائم الحرب

ولفت إلى أنه في ديسمبر 1973 أقامت مصر معرضا لغنائم الحرب في أرض المعارض بالجزيرة، والتي مكانها حاليا دار الأوبرا، مثل الوثائق والأسلحة الخفيفة والثقيلة والدبابات والطائرات، وجرى السماح للمواطنين لمشاهدة هذه الغنائم للاحتفال.