صنايعية مصر يكشف كيف واجه أهالى السويس الحصار خلال حرب أكتوبر

سلط برنامج «صنايعية مصر»، المذاع على قناة «DMC»، الضوء على حصار السويس خلال حرب 6 أكتوبر 1973، موضحا أن السويس حينها كان لديها 20 ألف مواطن و428 صندوق لحوم محفوظة، و416 صندوق بامية معلبة و272 طن سكر و49 كيلو شاي.

الحالة المعيشية خلال حصار السويس

وقال الكاتب عمر طاهر إن كمية الدقيق في تلك الفترة كانت تكفى استهلاك شهر واحد شرط تقليل وزن رغيف الخبز، وبالتالى كان هناك رغيفان لكل مواطن يوميا عدا السبت والثلاثاء رغيف واحد، وتم توزيع دفعة على الناس والباقى يكفى دفعة ثانية، وتمت مطالبة المواطنين باستهلاك دفعتهم على مهلهم.

دور المرأة في السويس

ولفت الكاتب عمر طاهر، إلى أن من ساهم في تجاوز تلك الأزمة هي المرأة في السويس، حيث استضاف الحاجة كريمة والتي عاصرت حصار السويس، وكشفت أن المواطنين في السويس تمكنوا من مقاومة الحصار، وتحمُّل الأزمة وتحاملوا على أنفسهم حتى انتصرت مصر فى الحرب.