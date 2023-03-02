«صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية: كثافات بكوبري أكتوبر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، تفاصيل الحالة المرورية، اليوم الخميس، 2 مارس 2023.

ووفق تقرير عرض في البرنامج، فيشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية بسيطة للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي، ونفس الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر.

الحالة المرورية في عباس العقاد والطيران

وأظهر التقرير، بعض الكثافات المتحركة في شارع عباس العقاد وشارع الطيران، وصولا إلى الدائري، أما نفق الأزهر، فإنه يشهد ظهور تباطؤ حركة المرور للقادم من صلاح إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما تظهر بعض الكثافات المرورية المتحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية، وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا لشارع أحمد سعيد.

الحالة المرورية في بعض شوارع الجيزة

وبحسب التقرير فهناك كثافات على طريق المحور للقادم من ميدان لبنان، أما المتجه إلى كوبري أكتوبر، فإن هناك كثافات مرورية نتيجة تحويلة من 26 يوليو لطريق 3 يوليو الجديد، يشهد محور صفط اللبن كثافة مرورية تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة وشارع الهرم، وبدأت تظهر بعض الكثافات المرورية نتيجة التحويلات.