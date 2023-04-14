في كل يوم من الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك، يقبل الصائمون في أيام «العتق من النار» على الدعاء، آملين أن يستجيب الله لهم ويمحو أكبر قدر من الذنوب، ويستبدلها بحسنات، وخلال اليوم يردد المسلمون دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2023 بأكثر من صيغة.

ويمكن ترديد دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2023 بأكثر من صيغة، منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2023

«اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد».

تعرف على دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2023

«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر».

ويمكن ترديد دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2023 مثل: «اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد».

دعاء اليوم 23 من رمضان 2023

«اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك».

«اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا».

«اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخر».

الأعمال المستحبة في اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2023

ومن الأعمال المستحبة في اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2023 أو في أي يوم الدعاء وتلاوة القرآن والصلاة على وقتها وقيام الليل وغيرها من الأعمال الصالحة.