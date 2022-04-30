دعاء آخر أيام رمضان.. احرص على ترديده قبل المغرب بدقائق

دعاء آخر أيام رمضان، يأتي على رأس الأدعية التي يبحث المسلمون عنها في آخر أيام الشهر المعظم، إذ يغتنم المسلمون في هذه الأيام المباركة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يعود عليهم شهر رمضان المقبل، ويحرص الصائم على ترديد الدعاء عند الإفطار؛ لأن للصائم دعوة عند فطره إذا دعا بها أجابها الله عز وجل.

دعاء اخر أيام رمضان

دعاء آخر أيام رمضان ليس له صيغة محددة، فلم يرد في صحيح السنة النبوية صيغة محددة لـ دعاء آخر أيام رمضان، ولكن الأدعية يمكن تردديها في أي وقت، بين شهر رمضان، وليلة الجمعة، وليلة القدر، وأيام الحج.

ويمكن أن يردد المسلم دعاء آخر أيام رمضان بصيغة: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ بِالشُّكْرِ وَ الْقَبُولِ عَلَى مَا تَرْضَاهُ وَيَرْضَاهُ الرَّسُولُ، مُحْكَمَةً فُرُوعُهُ بِالْأُصُولِ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ».

أدعية آخر يوم في رمضان

ومن بين صيغ الأدعية التي يمكن ترديدها مع دعاء آخر أيام رمضان: «اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فأعوذ بوجهك الكريم أن تغيب الشمس من هذا اليوم، أو يطلع الفجر من هذه الليلة، ولك في قبلي ذنب أو تبعة، تريد أن تعذبني عليه يوم ألقاك».

واستكمالا للحديث عن دعاء آخر أيام رمضان، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يردد: «يا ملين الحديد لداوود، يا كاشف الكرب العظيم عن أيوب، صل على محمد وعلى أهل بيت محمد وهب لي فكاك رقبتي من النار وكل تبعة وذنب لك قبلي، واختم لي بالرضا والجنة، يا الله يا أرحم الراحمين، صل على محمد وعلى أهل بيته المباركين الأخيار وسلم تسليما».

دعوة الصائم لا ترد

ويعتبر شهر رمضان بأكمله وقت للدعاء، وخاصة للصائم، وذلك لما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم، رواه الترمذى وابن ماجه.