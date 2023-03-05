كل ما تريد معرفته عن حساب توفير الشباب من بنك مصر.. عائد يصل لـ8.50%

أعلن بنك مصر، أسعار الفائدة الجديدة لشهر مارس 2023 على جميع منتجاته، من ضمنها حسابات التوفير للشباب.

وبحسب جدول أسعار الفائدة من بنك مصر لشهر مارس 2023، على حسابات التوفير للشباب، يكون العائد الشهري لمبلغ من 500 جنيه إلى 20000 جنيه 8.00%، و8.25% للعائد ربع سنويا، و8.375% للنصف سنوي، و8.50% سنويا.

أسعار الفائدة من بنك مصر على حساب توفير للشباب

والحد الأدنى لفتح حساب التوفير للشباب واحتساب العائد 500 جنيه، وبالنسبة للمبلغ الذي يزيد عن 20000 جنيه يحتسب عائد وفقا لشرائح حسابات التوفير المعلنة في حينه.

حساب التوفير بالجنيه المصري

ويتيح بنك مصر حسابات التوفير بالجنيه المصري، حيث أن الحد الأدنى لفتح الحساب 1500 جنيه ولاحتساب العائد 3000 جنيه.

أما العائد الشهري للمبلغ من 3000 جنيه حتى 50000 هو 6.25%، وللربع سنوي 6.50%، وللنصف سنوي 6.625%، والسنوي 6.75%.

وهناك شرائح لأكثر من 500 ألف جنيه يكون العائد فيها 8.00% شهريا، و8.25% ربع سنويا، و8.475% نصف سنويا، و8.50% سنويا.