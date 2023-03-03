كيف تحقق دخل شهري 7000 جنيه من شهادات بنك مصر؟

يقدم بنك مصر، باقة متنوعة من الأوعية الادخارية التي من خلالها يستطيع المواطن أن يحقق دخلا شهريا كبيرا، وذلك بعد الإعلان عن أسعار فائدة جديدة على المنتجات البنكية، وبعد إلغاء التعامل بشهادة الادخار ذات العائد المرتفع 25% و22.5%، الأمر الذي معه يبحث الكثير من المواطنين عن قيمة الأرباح من تلك الأوعية الادخارية.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، كيفية تحقيق دخل شهري يصل إلى 7000 جنيه شهريًا، من خلال شهادات بنك مصر، شهادة القمة 3 سنوات بعائد 16%.

مميزات شهادة القمة 3 سنوات من بنك مصر:

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهري/ ربع سنوي/ نصف سنوي/ سنوي.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- امكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

تحقيق عائد 7000 جنيه شهري

وعند حساب العائد السنوي من شهادة القمة 3 سنوات، في حالة استثمار مبلغ 525 ألف جنيه على نسبة الفائدة 16% يكون أمام العميل فرصة لتحقيق دخل قيمته شهري 7000 جنيه شهريًا.