كم يدفع بنك مصر على وديعة الأسبوع والـ15 يوما في شهر مارس؟

كشف بنك مصر، عن أسعار الفائدة لشهر مارس 2023 على منتجاته من الشهادات والودائع وحسابات التوفير بالجنيه المصري والعملات الرئيسية الأخرى، من ضمنها وديعة الـ7 والـ 15 يوما.

وبحسب جدول أسعار الفائدة في بنك مصر لشهر مارس 2023 على الودائع لمدة 7 أيام وأقل من 15 يوم، يكون العائد على مبلغ من ألف إلى مليون جنيه بـ 5.375%، أما للوديعة الأكثر من مليون إلى 2 مليون جنيه يكون 5.50%.

أسعار الفائدة على وديعة الأسبوع

ويحصل صاحب الوديعة الاكثر من 2 مليون إلى 5 مليون جنيه على عائد 5.625%، والأكثر من 5 مليون إلى 10 مليون جنيه يكون 5.75%.

أسعار الفائدة على وديعة الـ15 يوما

وبالنسبة للودائع لمدة 15 يوم وأقل من شهر، المبلغ من ألف إلى مليون جنيه يكون عائده 5.875%، والأكثر من مليون جنيه إلى 2 مليون جنيه 6.00%.

والوديعة الأكثر من 2 مليون جنيه إلى 5 مليون جنيه في بنك مصر يكون العائد عليها 6.125%، والأكثر من 5 مليون إلى 10 مليون جنيه 6.25%.

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، قررت في أول فبراير الماضي ثبات أسعار الفائدة على الإيداع 16.25% والإقراض 17.25%.