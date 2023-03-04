تفاصيل الحساب الجاري ذي العائد اليومي من بنك مصر.. فائدة تصل لـ10.125%

يقدم بنك مصر، باقة متنوعة من الحسابات البنكية، منها الحساب الجاري ذي العائد اليومي، الذي يضم أكثر من شريحة لكل منها عائد مختلف، ليكون أمام العملاء فرصة تحقيق عائد مميز يُحسب ويضاف يومياً إلى الحساب.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل الحساب الجاري ذي العائد اليومي من بنك مصر.

مميزات الحساب الجاري ذي العائد اليومي من بنك مصر:

- يتم احتساب العائد على رصيد الحساب وفقاً لشرائح تبدأ من 50.000 جنيه وبدون حد أقصى.

- إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حسابك.

- إجراء كل معاملاتك البنكية من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

- الحساب مُعفى من المصروفات الإدارية.

- التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي.

- إمكانية الاستعلام عن الحساب وتنفيذ معظم المعاملات البنكية مجاناً، من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر.

- إمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

- إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب.

- إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه المصري خصماً من حسابك، وإضافة العائد للحساب تلقائياً في تاريخ الاستحقاق.

- إمكانية سداد قيمة أقساط التأمين خصماً من حسابك.

- إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناءا على رغبة العميل.

العائد على الحساب الجاري ذي العائد اليومي

من 50.000 إلى 100.000 جنيه: 8%.

من 100.001 إلى 500.000 جنيه: 8.25%.

من 500.001 إى أقل من مليون جنيه: 8.5%.

من مليون إلى أقل من 2 مليون جنيه: 9%.

من 2 مليون إلى أقل من 10 مليون جنيه : 9.25%.

من 10 مليون إلى أقل من 30 مليون جنيه: 9.75%.

من 30 مليون جم الى اقل من 100 مليون جم 00.10%.

من 100 مليون جنيه فأكثر 10.125%.